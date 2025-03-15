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В Эквадоре захотели разместить военную базу США

Reuters: Эквадор заинтересован в размещении военной базы США на своей территории
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Depositphotos

Чиновники из Эквадора сообщили близким к администрации президента США лоббистам, что страна заинтересована в размещении на ее территории военной базы Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По данным издания, эквадорские чиновники общались с лоббистами-республиканцами, но пока неясно, в курсе ли администрация главы Белого дома Дональда Трампа об их предложениях.

Отмечается, что эквадорские должностные лица донесли до американских лоббистов данные о том, что Кито планирует заключить с США соглашение о свободной торговле.

Reuters пишет, что, по мнению одного из источников, представители Эквадора хотят слишком многого от Вашингтона за слишком короткое время. Кроме того, госдеп обычно старается ограничивать двустороннее взаимодействие накануне выборов, чтобы не создавалось впечатление, что Соединенные Штаты поддерживают кого-то из кандидатов.

13 апреля в Эквадоре состоится второй тур президентских выборов.

Ранее президент Эквадора обвинил своего вице-президента в предательстве.

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