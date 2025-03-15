Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Пакистан с деловым визитом

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Карачи Пакистана с деловым визитом. Об этом сообщили в Минобороны России, данные ведомства передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в отряд вошли корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга». Они зашли в порт Карачи Исламской Республики Пакистан, где их встретили представители посольства Российской Федерации в Пакистане и представители командования военно-морских сил принимающей стороны.

В рамках визита пройдет ряд встреч командного состава, для личного предусмотрен культурный отдых с экскурсиями.

В марте этого года в Иране прошли военно-морские учения под названием «Морской пояс безопасности – 2025» с участием кораблей России, Ирана и Китая.

В Минобороны рассказали, что за это время экипажи боевых кораблей провели дневные и ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по целям, имитирующим безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты условного противника. Также в рамках учений военные искали судно, захваченное условными террористами, и освобождали его.

Ранее Военно-морской флот РФ получил около 30 кораблей и подлодок.