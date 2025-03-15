Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны потери ВСУ в зонах ответственности группировок «Юг» и «Центр»

МО РФ: группировки «Юг» и «Центр» за сутки уничтожили около 725 бойцов ВСУ
close
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Бойцы группировок российских войск «Центр» и «Юг» за минувшие сутки ликвидировали около 725 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что за данный промежуток времени группировка «Центр» нанесла поражение формированиям пяти бригад украинских войск. Места скопления техники и личного состава ВСУ находились в районе населенных пунктов Удачное, Петровское, Красноармейск, Шевченко, Димитров и Успеновка в Донецкой народной республике (ДНР), а также у села Филия в Днепропетровской области.

«Противник потерял до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины <...>, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия», — говорится в заявлении.

В свою очередь, группировка «Юг» ликвидировала более 260 украинских бойцов и вывела из строя две станции радиоэлектронной борьбы. Также формирования ВСУ лишились одного склада с боеприпасами, пяти автомобилей, одного орудия полевой артиллерии, одного бронетранспортера M113 американского производства и одной пусковой установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.

«[Российские военнослужащие] нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ», — отмечается в публикации.

В тексте уточняется, что подвергшиеся ударам позиции украинских войск располагались на территории ДНР. Их заметили в районе населенных пунктов Константиновка, Серебрянка, Артем, Северск и Веролюбовка.

Ранее российские военнослужащие в ходе воздушного боя сбили самолет ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами