В Брянской области рассказали о последствиях ликвидации БПЛА

Губернатор Богомаз: пострадавших нет в Брянской области после ликвидации 2 БПЛА

В Брянской области нет пострадавших, где силами противовоздушной обороны было уничтожено два беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — заявил он.

Губернатор поблагодарил российских бойцов за оперативную реакцию и отражение атаки украинской стороны.

В ночь на 15 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 126 беспилотников ВСУ над регионами России.

По данным ведомства, половину вражеских дронов (64) сбили над территорией Волгоградской области. Почти вдвое меньше (38) беспилотников уничтожили над Воронежской областью. 14 дронов сбили над территорией Белгородской области, семь – над Брянской областью, два подавили над территорией Ростовской области и один — над Курской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военный эксперт объяснил, чего добивается Киев, атакуя дронами РФ.