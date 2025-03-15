Жителей Самарской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

На территории Самарской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в рассылке.

Жителей региона призвали сохранять бдительность.

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом сбили не менее пяти беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Их обнаружили и уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, отметил губернатор. Опасность атаки дронов в регионе сохраняется.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.