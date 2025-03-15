Беспилотники сбросили взрывчатку на села в Белгородской области

Гладков: дроны сбросили взрывчатку на села Муром и Тишанка под Белгородом

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины сбросили взрывные устройства на села Муром и Тишанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Тишанка Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства с дрона повреждены частное домовладение и надворная постройка», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:11 по московскому времени.

Кроме того, в селе Муром Шебекинского округа с дрона были сброшены два взрывных устройства, в результате чего в одном частном доме повреждено остекление, во втором — пробита кровля, отметил Гладков.

В городе Валуйки из-за падения дрона и последующей детонации загорелась сухая трава, продолжил он. Для тушения возгорания привлекли пожарные расчеты.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, добавил Гладков.

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом сбили не менее пяти беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Их обнаружили и уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.