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ВС РФ захватили немецкий мостоукладчик в Курской области

ВС РФ захватили мостоукладчик Biber ВСУ в Курской области
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Вооруженные силы РФ захватили немецкий танковый мостоукладчик Biber Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Воевода вещает».

«Курская область. Совсем эксклюзив в трофеях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мостоукладчик Biber cоздан на базе танка Leopard 1.

В октябре 2022 года Германия предоставила Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber и 10 понтонно-мостовых машин. В феврале 2023 года сообщалось, что Берлин предоставил Киеву очередную партию военной техники, в которую вошли шесть танковых мостоукладчиков Biber и восемь крупнотоннажных грузовиков Zetros.

«Российская газета» писала, что мосты, которые делает Biber, неспособны выдержать самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. Мост Biber может выдержать проход техники массой до 50 т, а вес самоходных гаубиц PzH 2000, переданных ВСУ, составляет 55,3 т.

Biber выпускаются с 1973 года. Тогда Германия эксплуатировала танки Leopard 1A3 массой 42,4 т. Когда на вооружении появились танки Leopard 2A4 и Leopard 2A5, Biber заменили мостоукладчиками Leguan, которые рассчитаны на проход техники массой до 70 т.

Ранее Украина подписала меморандум с производителем системы ПВО IRIS-T.

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