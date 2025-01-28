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Россия развернула первый полк ПВО С-500 «Прометей» для защиты Керченского моста

TNI: российское подразделение С-500 «Прометей» угрожает НАТО
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Пресс-служба Минобороны РФ

Начальник Генштаба РФ генерал армии ВС Валерий Герасимов заявил, что Россия развернула первый полк сил противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» для защиты Керченского моста, пишет The National Interest (TNI).

Как пишут авторы публикации, полк уже направлен для стратегически важного Керченского моста.

«Эта система не похожа ни на что, что мы развертывали раньше», — поделился Герасимов.

По данным издания, «Прометей» превосходит по характеристикам своего предшественника С-400 «Триумф». Он способен поражать платформы пятого поколения, такие как американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также обнаруживать баллистические и воздушные цели на расстоянии до 2000 км и 800 км соответственно. Кроме того, система оснащена различными типами ракет, а максимальная дальность поражения составляет 600 км.

«Если это правда, эта ... дальность позволит «Прометею» наносить удары далеко за пределами границ России, ... по объектам, которые имеют жизненно важное значение для воздушной мощи НАТО», — говорится в публикации.

До этого главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявлял, что основная отличительная особенность зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» — возможность уничтожения широкой номенклатуры целей в ближнем космосе.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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