Укрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве гарантий безопасности для Киева крайне опасно, поскольку на украинскую армию оказывают большое влияние националистические элементы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В той системе координат, которая есть сейчас, это опасный тезис… Во многом, кто контролирует ВСУ? Националистические элементы. Которые присутствуют во власти в Киеве», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, комментируя предложение о необходимости усилить ВСУ в качестве гарантии безопасности для Киева, что в случае усиления украинской армии будет сложно говорить о стабильности мира и предсказуемости последствий.

7 марта боец Вооруженных сил России с позывным «Румяный» рассказал о том, что он пережил, находясь в плену у бойцов нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). По его словам, многие бойцы ВСУ не скрывали, что были нацистами, и показывали свои татуировки со свастиками, а также признавались в любви к Адольфу Гитлеру. Один из командиров рассказал «Румяному», что каждый день читает «Майн Кампф» (внесена в Федеральный список экстремистских материалов и запрещена к продаже на территории РФ) и гордится этим.

Ранее американское издание рассказало о злоупотреблениях в ВСУ алкоголем и наркотиками.