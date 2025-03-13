ВС РФ уничтожили силы «Азова» при отражении атаки в районе Надии в ЛНР

Штурмовая бригада ВСУ «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) понесла потери в бронетехнике и личном составе, пытаясь атаковать российские войска в районе Надии, расположенной в Луганской народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что военнослужащие 752-го мотострелкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» успешно отразили атаку штурмовых групп 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «Азов», поддерживаемых бронетехникой. В результате были уничтожены три бронетранспортера М113 американского производства и более 20 боевиков.

«Атака успешно отражена, оставшиеся силы противника были вынуждены отступить», — добавили в ведомстве.

Также Минобороны опубликовало видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение бронетехники и солдат ВСУ.

В начале марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что суды РФ вынесли обвинительные приговоры в отношении 145 участников украинского полка «Азов». По его словам, следственные органы завершили расследование 423 уголовных дел в отношении 566 украинских военных и наемников, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны.

Ранее российский солдат рассказал о пережитом в плену «Азова».