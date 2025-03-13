Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны раскрыло потери ВСУ с начала атаки на Курскую область

МО: ВСУ потеряли более 67 тысяч военных с начала атаки на Курскую область
close
Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 67,1 тысячи военнослужащих с начала атаки на Курскую область. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, Вооруженные силы (ВС) России за время отражения атаки на российский регион уничтожили 392 танка, 2,1 тысячи боевых бронированных машин, 2,4 тысячи автомобилей и 278 бронетранспортеров. Помимо этого, украинская армия потеряла 316 боевых машин пехоты, 549 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня и 120 станций РЭБ.

«За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также два пункта управления БпЛА», — говорится в сообщении.

Из этой же сводки следует, что российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области. По информации министерства, задачу выполнили подразделения группировки войск «Север».

Ранее появилось видео с эвакуацией жителей из освобожденных территорий Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами