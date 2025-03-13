Минобороны раскрыло потери ВСУ с начала атаки на Курскую область

МО: ВСУ потеряли более 67 тысяч военных с начала атаки на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 67,1 тысячи военнослужащих с начала атаки на Курскую область. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, Вооруженные силы (ВС) России за время отражения атаки на российский регион уничтожили 392 танка, 2,1 тысячи боевых бронированных машин, 2,4 тысячи автомобилей и 278 бронетранспортеров. Помимо этого, украинская армия потеряла 316 боевых машин пехоты, 549 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня и 120 станций РЭБ.

«За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также два пункта управления БпЛА», — говорится в сообщении.

Из этой же сводки следует, что российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области. По информации министерства, задачу выполнили подразделения группировки войск «Север».

Ранее появилось видео с эвакуацией жителей из освобожденных территорий Курской области.