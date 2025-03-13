Военные уничтожили еще 4 дрона над Белгородской и Брянской областями

Минобороны: силы ПВО сбили 4 дрона ВСУ над Белгородской и Брянской областями

Силы противовоздушной обороны с 08:00 до 10:00 по московскому времени уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над двумя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что по два дрона сбиты над Белгородской и Брянской областями.

Об уничтожении беспилотника также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БпЛА самолетного типа», — написал чиновник.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте падения дронов.

Как сообщали в Минобороны РФ, в ночь на 13 марта силы ПВО уничтожили над регионами страны 77 украинских беспилотников. Наибольшее число дронов пришлось на Калужскую и Брянскую области.

Позднее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника на регион повреждения получили нежилые объекты.

Ранее Зеленский охарактеризовал атаку беспилотников ВСУ на Подмосковье как «демонстрацию независимости», а не силы.