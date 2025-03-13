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Украинский военный рассказал о положении ВСУ в Курской области

Украинский военный назвал положение ВСУ в Курской области катастрофическим
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский военный назвал положение ВСУ в Курской области катастрофическим, пишет французская газета Le Figaro.

«Ситуация стала катастрофической. Все логистические пути отрезаны, мы находимся во власти российских дронов и артиллерии, которые нас постоянно обстреливают», — поделился боец.

Он добавил, что на украинские войска в Курской области сбрасывается большое количество бомб, а российские военные используют беспилотники со связью на оптоволокне, их невозможно подавить с помощью РЭБ.

Собеседники газеты, связанные с украинскими военными, сообщили, что ВСУ начали эвакуироваться из Курской области. Сейчас вопрос заключается не в том, смогут ли украинские войска сохранить позиции в Курской области, а в том, сколько они продержатся.

Новость дополняется.

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