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В Курской области на фоне действия сигнала воздушной тревоги произошли взрывы

РИА Новости: в Курске произошли взрывы на фоне сигнала ракетной опасности
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Курской области во время действия сигнала ракетной опасности произошли взрывы, сообщает РИА Новости.

В правительстве региона пояснили, что в области работают силы противовоздушной обороны РФ.

До этого Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны в ночь на 13 марта сбили 77 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над шестью регионами России.

Военные уничтожили 30 беспилотников над Брянской областью и 25 — над Калужской областью. По шесть дронов сбили над Курской и Воронежской областями, еще по пять — над Ростовской и Белгородской областями.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на Саратовскую область повреждения получили нежилые объекты.

Ранее Зеленский охарактеризовал атаку беспилотников ВСУ на Подмосковье как «демонстрацию независимости», а не силы.

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Атаки на Курскую область
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