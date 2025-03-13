Алаудинов рассказал, какие населенные пункты Курской области освобождены

Все населенные пункты Курской области, находившиеся под оккупацией Вооруженных сил Украины, освобождены. Об этом в интервью телеканалу RT заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов.

«Все населенные пункты, которые являются территорией Российской Федерации, в принципе мы можем констатировать, что они уже освобождены», — заявил Алаудинов.

Генерал добавил, что на освобожденной территории Курской области все еще могут находиться украинские оккупанты — попавшие в окружение и отставшие от других частей ВСУ, отступающих из российского региона. На их пленение или ликвидацию в случае отказа сдаться, как считает Алаудинов, потребуется определенное время.

До этого стало известно, что бывший глава Суджанского района Александр Богачев получил ранение в Курской области.

Богачева отправили в отставку в ноябре прошлого года во время встречи тогдашнего курского губернатора с эвакуированными жителями. Увольнения последовали после митингов жителей приграничья, недовольных темпами выдачи сертификатов на приобретение жилья взамен разрушенного в результате боевых действий.

Ранее в Генштабе ВС РФ назвали число освобожденных населенных пунктов в Курской области.