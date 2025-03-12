Над Калужской областью сбили украинские беспилотники

Шапша сообщил об уничтожении двух украинских дронов над Калужской областью

Над территорией Калужской области уничтожены два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО на территории Дзержинского района уничтожены два БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:12 по московскому времени.

На месте ликвидации дронов организована работа оперативной группы, отметил губернатор. По предварительной данным, обошлось без пострадавших, добавил Шапша.

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе беспилотники ВСУ повредили два объекта инфраструктуры. В двух южных районах области дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили несколько дронов, добавил он.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.