В Крыму испытали боевую лазерную установку

Боевую лазерную установку, которая сможет поражать дроны, испытали в Республике Крым. Об этом основатель и глава всероссийского проекта «Архангел» по обучению пилотированию беспилотников Михаил Филиппов сообщил ТАСС.

«Провели испытания боевой лазерной установки на расстоянии до цели — 35 метров. Луч прорезает дерево толщиной 15 сантиметров насквозь за пять-шесть секунд, после прожигает еще две-три преграды», — рассказал собеседник агентства.

Филиппов добавил, что силикатный кирпич прожигается новым лучом примерно за минуту, тогда как металл толщиной 10 сантиметров — за примерно 10 секунд прямого воздействия.

Также глава проекта «Архангел» сообщил, что компактную установку, которая помещается в багажнике квадроцикла, можно будет использовать для борьбы с беспилотниками.

14 января сообщалось, что четыре года назад в России был создан Национальный центр физики и математики (НЦФМ) в городе Саров, где когда-то начинался атомный проект СССР. В настоящее время центр активно строится, возводятся корпуса для новых уникальных лабораторий. Однако есть у НЦФМ уже и первые серьезные научные результаты.

О световых нейросетях, специализированном фотонном вычислителе, а также о возможности «вскипятить» вакуум и создать вещество и антивещество с помощью лазера «Газете.Ru» рассказал научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев.

Ранее ученые нашли способ сделать квантовые технологии доступнее.