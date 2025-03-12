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Российский дрон дал «осечку» при атаке на грузовик ВСУ

Российский дрон два раза стукнулся о грузовик ВСУ, не взорвался и полетел дальше

Российский беспилотник дважды «стукнул» носовой частью грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ), не сдетонировал и полетел дальше. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На видео можно заметить, что кадры были сняты с камеры дрона. Беспилотник вплотную подлетел к грузовику, затем два раза ударился о лобовое стекло, после чего поднялся выше и полетел в другом направлении. Судя по тактическому знаку, нарисованному на машине, инцидент произошел в Курской области.

«Даже у дронов бывают «осечки»», — говорится в сообщении.

До этого капитан украинской бригады сил территориальной обороны заявил в интервью испанской газете Pais, что связь между командованием ВСУ в Сумской области и группировкой, находящейся под Курском, потеряна. В статье говорится, что в окружение в Курской области могут попасть от шести до десяти тысяч бойцов ВСУ.

Один из украинских военных отметил, что на данный момент главная цель эвакуировать их, но для этого надо передвигаться пешком, так как передвижение по дороге, ведущей в Курскую область, практически невозможно из-за российских беспилотников, авиабомб и артиллерии.

Ранее стали известны сроки окончания боев в Курской области.

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