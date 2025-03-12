Стало известно, что Украина регулярно передает США данные о боевых российских самолетах

Украинская сторона регулярно передает Соединенным Штатам данные о российских боевых самолетах для перепрограммирования систем радиоэлектронного противодействия AN/ALQ-131, установленных на истребителях F-16. Об этом сообщает издание 19FortyFive.

В статье говорится, что собранные Украиной радиолокационные данные о боевой авиации РФ учитываются при обновлениях «библиотеки угроз» системы AN/ALQ-131 на американских истребителях F-16. Украинский специалист по РЭБ заявил изданию, что модуль AN/ALQ-131 нуждается в постоянном обновлении и это напоминает игру в «кошки-мышки».

«Это означает, что по мере обновления модуля русские могут придумывать новые режимы работы радаров или перепрограммировать собственные излучатели. Мы должны опережать их в этом процессе, но теперь, когда сотрудничество с разведкой прекращено, мы вместо этого будем отставать, слепые и скованные», — добавил он.

До этого директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Вашингтон возобновил передачу Украине разведывательной информации после паузы, возникшей из-за ссоры президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. По ее словам, данная мера является «значительным шагом» к прекращению боевых действий на Украине.

Ранее Ермак заявил, что США «с пониманием» относятся к требованиям Украины.