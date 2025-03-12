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Глава разведки США заявила, что передача Украине разведданных возобновилась

Глава разведки США Габбард: передача Украине разведданных возобновилась
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AP

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Вашингтон возобновил передачу Украине разведывательной информации после паузы, возникшей из-за ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Благодаря лидерству президента США, мы стали на один значительный шаг ближе к прекращению кровопролитной войны в Украине. Согласно указанию Президента, пауза в обмене разведданными с Украиной завершилась», — написала Габбард.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров делегаций Киева и Вашингтона заявил, что республика готова согласиться на временное прекращение огня в конфликте с Россией.

Он также сообщил, что США немедленно снимают «паузу» в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. Стороны договорились сформировать переговорные группы ради достижения «устойчивого мира», который обеспечит безопасность страны, указал Ермак.

Ранее Ермак заявил, что США «с пониманием» относятся к требованиям Украины.

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