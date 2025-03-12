ВС РФ дошли до здания администрации в центре Суджи

Российские военнослужащие дошли до здания городской администрации, расположенного в центре Суджи в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В материале отмечается, что сейчас подразделения Вооруженных сил РФ пытаются закрепиться в этом районе. Здесь находятся военные 11-й и 106-й бригад Воздушно-десантных войск РФ, а также солдаты 30-го мотострелкового полка.

«По словам бойцов с мест, большая часть ВСУшников (военнослужащих Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») просто покидает Курскую область, а оставшиеся части пытаются оказать сопротивление», — говорится в публикации.

Из текста следует, что солдаты ВС РФ активно ликвидируют решивших остаться украинских военных. В соответствующих операциях принимают участие штурмовики и операторы FPV-дронов.

Как выяснили журналисты, к текущему моменту все иностранные наемники ВСУ покинули Суджу. Их эвакуировали из города еще до того, как началось наступление российских войск. В связи с этим сопротивление ВС РФ оказывают мобилизованные украинские военнослужащие и члены нескольких подразделений.

12 марта ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что на данный момент в Судже остаются несколько тысяч солдат ВСУ. Они размещаются в подвалах жилых домов и на опорных пунктах в промышленной зоне города.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об операции российских войск по прорыву в Курской области.