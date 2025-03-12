Артиллеристы РФ одним снарядом поразили пункт дислокации БПЛА ВСУ

Бойцы 400-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка 51-й армии группировки российских войск «Центр» на Красноармейском направлении одним снарядом «Краснополь» поразили пункт дислокации операторов украинских дронов. Об этом сообщает РИА Новости.

Артиллеристы вели огонь из 152-миллиметровой дивизионной самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С». Управляемый снаряд «Краснополь» уничтожил пункт дислокации операторов управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором находились шесть человек.

По словам командира орудия Марата Султанова, основной задачей артиллеристов является срыв ротации украинских войск, что достигается ведением огня по перекресткам и дорогам. Также осуществляется контрбатарейная борьба.

Командир батареи Александр Мельник отметил, что выполнению огневых задач существенно мешают беспилотники противника. Поэтому пункты дислокации операторов БПЛА являются первостепенной целью артиллеристов. При ударах по таким целям применяется высокоточный снаряд «Краснополь-М2», имеющий дальность стрельбы до 20 километров. Вероятность поражения составляет 100%.

20 февраля сообщалось, что входящий в «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы» в 2024 году увеличил производство управляемых артиллерийских боеприпасов «Краснополь-М2».

Ранее в «Ростехе» сравнили российский «Краснополь» и американский Excalibur.