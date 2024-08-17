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В «Ростехе» сравнили российский «Краснополь» и американский Excalibur

«Ростех» назвал снаряд «Краснополь» эквивалентным американскому Excalibur

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Минобороны РФ

В госкорпорации «Ростех» назвали снаряд «Краснополь» эффективным для стрельбы в условиях помех и ничем не успевающим его американскому эквиваленту Excalibur. Сообщение представителей организации приводит РИА Новости.

«УАС [управляемый артиллерийский снаряд] «Краснополь» обеспечивает высокую вероятность поражения целей и не уступает по совокупности своих тактико-технических характеристик УАС «Эскалибур»», — заявили в корпорации.

При этом подчеркивается, что показатели «Краснополя» сравнивались с показателями американского эквивалента с учетом серьезных помех при стрельбе, неизбежных при ведении реальных боевых действий.

Российские военные начали использовать в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине управляемый снаряд «Краснополь» в конце 2023 года.

По информации холдинга, модернизированный снаряд обладает повышенной точностью. Снаряд при использовании «неизменно поражает цель».

Ранее «Ростех» упростил производство высокоточного снаряда «Краснополь».

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Операция на Украине
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