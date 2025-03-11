Появилось фото карты атак ВС РФ после выхода из трубопровода в Судже

RT опубликовал карту атаки позиций ВСУ после выхода десанта из трубы в Судже

В сети появилось фото карты атак российской армии по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) после выхода из трубопровода в Судже при выполнении операции «Поток». Соответствующие кадры передает Telegram-канал RT.

В ходе выполнения операции солдаты российской армии добирались порядка 15 километров под землей с минимальным количеством кислорода и в полной темноте. После того, как бойцы ВС РФ вышли из трубопровода, они прошли еще 2,5 километра вдоль железной дороги, а затем заняли линию окопов и опорных пунктов.

После временного закрепления на позициях часть бойцов направилась в хутор Кубаткин, а оттуда военнослужащие разошлись на две стороны и взяли под контроль оккупированные украинской стороной мосты.

После этого солдаты перекрыли ход бойцам ВСУ из хутора Зазулевка. Операция, по данным российских бойцов, стала неожиданностью для украинской стороны и привела к массовым случаям паники и сдаче в плен.

До этого российский военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ освободили Суджу в административных границах. По его словам, российские штурмовики планируют сегодня, 11 марта, закончить полное освобождение территорий. Подоляка отметил, что украинская сторона уже не пытается отстаивать территории и уходит в Сумскую область.

Ранее появилось доказательство прорыва российских штурмовиков в Суджу.