В Белгородской области сообщили об атаке ВСУ на шесть населенных пунктов

В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, никто из жителей не пострадал», — заявил он.

По данным губернатора, в Шебекинском округе беспилотники повредили оборудование на территории коммерческого предприятия. Помимо этого, дроны атаковали гражданский автомобиль и частный дом в поселке Шамино. Кроме того, еще один дом был поврежден в селе Нижнее Березово-Второе.

В Грайворонском округе в селе Глотово в результате атаки БПЛА произошел пожар в частном доме, который оперативно потушили. В Валуйском округе в городе Валуйки ударом беспилотника был поврежден автомобиль и три частных дома. В селе Шелаево дрон ВСУ взорвался возле двух домов и повредил заборы участков.

На данный момент информация о последствиях уточняется. Все экстренные службы области работают для ликвидации последствий.

В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО отбили одну из самых массовых атак беспилотников Вооруженных сил Украины. Основной удар был нацелен на Курскую, Московскую и Брянскую области. После атаки аэропорты в Москве, Ярославле и Нижнем Новгороде временно приостанавливали работу.

Ранее Генштаб ВСУ признал атаку на станцию нефтепровода «Дружба».