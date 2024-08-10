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Обнародованы кадры сбитых БПЛА над Белоруссией

Минобороны Белоруссии показало кадры сбитых БПЛА над территорией страны

Министерство обороны Белоруссии показало кадры со сбитыми над территорией страны БПЛА. Об этом сообщает Sputnik.Белоруссия.

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над территорией страны. По словам главы государства, перехват воздушных целей был произведен ПВО страны в 19:04 мск 9 августа на высоте 1,5 км.

До этого Лукашенко заявил, что Украину ждет жесткий ответ в случае провокаций на границе, и рассказал о перехвате десятков разведывательных средств ВСУ.

Лукашенко подчеркнул, что за последние дни военнослужащие страны перехватили десятки разведывательных средств ВСУ. Тем не менее он заверил граждан, что Минск не допустит никаких столкновений на белорусско-украинской границе. Лукашенко уточнил, что за последние несколько дней военнослужащие страны перехватили десятки разведывательных средств ВСУ. Тем не менее он заверил граждан, что Минск не допустит никаких столкновений на белорусско-украинской границе.

Ранее сообщалось, что Белоруссия может поднять вопрос о присутствии диппредставительства Украины

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