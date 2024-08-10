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СМИ обвинили НАТО в атаке дронов на Белоруссию

Сбитые в Белоруссии украинские дроны могли собираться с участием инженеров НАТО

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Inna Varenytsia/REUTERS

Обломки сбитых над территорией Белоруссии украинских дронов содержат компоненты, произведенные в странах НАТО, сообщил в субботу белорусский государственный телеканал «Беларусь 1». Это может указывать на то, что беспилотники собирались с участием инженеров стран НАТО.

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над территорией страны. По словам главы государства, перехват воздушных целей был произведен ПВО страны в 19:04 мск 9 августа на высоте 1,5 км.

Лукашенко подчеркнул, что за последние дни военнослужащие страны перехватили десятки разведывательных средств ВСУ. Тем не менее он заверил граждан, что Минск не допустит никаких столкновений на белорусско-украинской границе. Лукашенко уточнил, что за последние несколько дней военнослужащие страны перехватили десятки разведывательных средств ВСУ. Тем не менее он заверил граждан, что Минск не допустит никаких столкновений на белорусско-украинской границе.

Ранее обнародовали кадры сбитых БПЛА над Белоруссией

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