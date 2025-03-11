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Стало известно о неудачных попытках гарнизона ВСУ покинуть Курскую область

Mash: гарнизон ВСУ за минувшие сутки три раза пытался покинуть Курскую область
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Гарнизон украинских войск в течение суток три раза пытался покинуть территорию Курской области, но не смог этого сделать из-за проблем со связью. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«По сообщениям наших бойцов, противник пытается организованно отступить», — говорится в материале.

В тексте уточняется, что взятые в плен члены бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время допросов рассказывают, что многие из их сослуживцев прячутся в жилых домах в Курской области. Причина заключается в плохой связи, из-за которой украинские бойцы перестали получать приказы от командования.

«Обменный фонд удалось пополнить еще на 50 хлопцев», — подчеркивается в публикации.

Как выяснили журналисты, за минувшую ночь Вооруженные силы РФ сократили «кольцо окружения» украинских формирований в городе Суджа до двух километров. Более того, в районе слободы Замостье в Суджанском районе начались активные бои.

11 марта пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны освободили 12 населенных пунктов в Курской области. Речь идет о хуторах Правда, Кубаткин, Агроном, Дмитрюков, Ивашковский, Зазулевка, Колмаков, поселке Южный, слободе Михайловка, деревнях Богдановка, Бондаревка и селе Мартыновка.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров оценил успехи российских войск в Курской области.

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