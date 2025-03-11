Погибшего участника СВО ошибочно признали дезертиром

Участник специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга, погибший при исполнении обязанностей, был ошибочно объявлен дезертиром. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем Telegram-канале.

По данным Иванова, участник СВО Семен М. был направлен на боевое задание в составе штурмовой группы в начале ноября прошлого года. Как рассказали его сослуживцы, через несколько дней он погиб. При этом в военном ведомстве его жене сообщили, что военнослужащий самовольно покинул часть, в связи с чем она обратилась за помощью к депутату. Иванов, в свою очередь, направил запрос в военную прокуратуру Центрального военного округа, где выяснилось, что присвоенный статус дезертира был неправомерным.

В своем сообщении депутат отметил, что в последнее время количество подобных обращений сократилось.

10 марта Иванов рассказал, что командование выпроводило из зоны специальной военной операции бойца из Камышловского района Свердловской области, не получавшего деньги. По словам депутата, российский военный в 2023 году заключил контракт с Минобороны. Спустя время он получил ранение во время исполнения своих задач. Весной 2024 года он вернулся в часть после восстановления. С этого момента ему стали выплачивать только «голый» оклад 30-40 тысяч рублей, а с сентября — вообще прекратили выплаты.

Ранее российскому бойцу отказали в выплате за ранение в зоне СВО.