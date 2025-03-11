Собянин сообщил еще о четырех беспилотниках, сбитых на подлете к Москве

Собянин сообщил о ликвидации 73 БПЛА, летевших в сторону Москвы

Средства противовоздушной обороны сбили 73 украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах происшествий.

Средства ПВО за ночь отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву. Атака началась около 4:30 утра мск, когда средства ПВО ликвидировали шесть БПЛА в Раменском городском округе Московской области.

Повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падений обломков работают экстренные службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вызовы о БПЛА поступали из различных городов и районов региона, включая Коломну, Зарайск, Серебряные пруды, Раменское и другие. В Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям) сообщается о нескольких пострадавших. В Раменском на Северном шоссе обломки беспилотников упали на многоквартирный дом, повреждены квартиры с 19-го по 22-й этаж. Эвакуированы 12 человек, включая троих детей.

Ранее обломки беспилотника нашли в московской Капотне.