Украинский ТЦК прокомментировал видео из Днепропетровска

Территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Днепропетровской области прокомментировал видео из областного центра, на котором его сотрудник вцепился в движущийся автомобиль и едет на нем снаружи. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

В ТЦК заявили, что автомашина сбила военкома, после чего он оказался на капоте. Причиной конфликта стало то, что патруль ТЦК и полиции задержал двух нарушителей воинского учета. К месту инцидента подъехал автомобиль Tesla, и водитель, который представился руководителем задержанных лиц, повел себя агрессивно. Он внезапно сел за руль, резко начал движение и сбил сотрудника ТЦК. Пострадавший оказался на капоте автомашины и получил телесные повреждения.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее россиянина насильно мобилизовали на службу в ВСУ.