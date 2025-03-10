ВС РФ уничтожили пулемет ВСУ, мешавший продвижению десантников

Вооруженные силы России на Запорожском фронте уничтожили крупнокалиберный пулемет украинцев, который мешал продвижению десантников. Для этого использовался дрон «Князь Вандал Новгородский» («КВН»), заявил РИА Новости боец отряда Б.А.Р.С. «Сармат» с позывным «Феникс».

«Крупнокалиберный пулемет противника сдерживал штурмовые действия российских десантников. На подмогу был вызван боевой расчет отряда Б.А.Р.С. «Сармат». Пулеметное гнездо обнаружено и поражено дроном КВН, что позволило продолжить штурмовые действия», — поделился деталями «Феникс».

FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» находится в распоряжении ВС РФ на протяжении года. Основными его преимуществами являются высокая скорость передачи данных между управляющей станцией и самим устройством, а также независимость от радиосигнала. Это делает его неуязвимым против средств радиоэлектронной борьбы противника.

В июле прошлого года в России представили одноразовый дрон, получивший название «Воган-9СП». Он перехватывает беспилотники ВСУ посредством подрыва собственной боевой части.

Дрон квадрокоптерного типа может развивать скорость около 200 км/ч. Он работает в комплексе с радиолокационной станцией и лазерной системой, подсвечивающей цель. Когда дается команда «на старт», дрон взлетает, максимально сближается с мишенью и производит подрыв.

Ранее в России запатентовали новый реактивный беспилотник.