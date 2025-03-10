Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ уничтожили пулемет ВСУ, мешавший продвижению десантников

Дрон «КВН» уничтожил пулемет ВСУ, мешавший продвижению российских десантников
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России на Запорожском фронте уничтожили крупнокалиберный пулемет украинцев, который мешал продвижению десантников. Для этого использовался дрон «Князь Вандал Новгородский» («КВН»), заявил РИА Новости боец отряда Б.А.Р.С. «Сармат» с позывным «Феникс».

«Крупнокалиберный пулемет противника сдерживал штурмовые действия российских десантников. На подмогу был вызван боевой расчет отряда Б.А.Р.С. «Сармат». Пулеметное гнездо обнаружено и поражено дроном КВН, что позволило продолжить штурмовые действия», — поделился деталями «Феникс».

FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» находится в распоряжении ВС РФ на протяжении года. Основными его преимуществами являются высокая скорость передачи данных между управляющей станцией и самим устройством, а также независимость от радиосигнала. Это делает его неуязвимым против средств радиоэлектронной борьбы противника.

В июле прошлого года в России представили одноразовый дрон, получивший название «Воган-9СП». Он перехватывает беспилотники ВСУ посредством подрыва собственной боевой части.

Дрон квадрокоптерного типа может развивать скорость около 200 км/ч. Он работает в комплексе с радиолокационной станцией и лазерной системой, подсвечивающей цель. Когда дается команда «на старт», дрон взлетает, максимально сближается с мишенью и производит подрыв.

Ранее в России запатентовали новый реактивный беспилотник.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами