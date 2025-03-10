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Группа бойцов ВСУ сдалась в плен в курском хуторе

Mash: оборона ВСУ в Курской области рухнула, военные сдаются в плен
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Telegram-канал Mash

Оборона украинских войск в Курской области потерпела крах, военнослужащие ВСУ массово складывают оружие и сдаются в плен. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Количество пленных превышает число опытных бойцов», — отметил один из российских военнослужащих.

Частично отступившие из северной зоны Суджанского района подразделения ВСУ переместились в Казачью Локню, где сейчас формируется пункт для дальнейшего отступления в Суджу. В настоящий момент в городе осталось менее 3 тысяч украинских военнослужащих.

Российские силы уже освободили Малую Локню и очистили хутора Косица, Правда, Ивашковское и Кубаткин. В Ивашковском противник сдался добровольно. В Судже идут ожесточенные бои на Строительной улице.

Под контроль российских сил перешел поселок Мирный и значительная часть Махновки. Бои продолжаются в Казачьей Локне, где морская пехота пытается занять стратегически важную высоту в районе Гончаровки.

8 марта 2025 года командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области. В результате этих действий удалось освободить Малую Локню, Черкасское Поречное, Косицу, Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.

Ранее в Генштабе назвали число потерь среди военных ВСУ в 2024 году.

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Атаки на Курскую область
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