Ветеран «Вагнера»: если солдаты Франции появятся в Курской области, им не выжить

Если власти Франции решат отправить своих солдат в Курскую область, их не ждет ничего хорошего. Об этом в интервью Telegram-каналу Daily Storm заявил ветеран ЧВК «Вагнер».

По его словам, французская армия потеряет элитные войска, если направит их в курское приграничье.

«Мы уже кромсали французов в окрестностях Бахмута. Пусть отправляют, обновим себе [немало] оборудования и тактических приколюх. А так — это будет развертывание конфликта еще больше», — заявил он.

Ветеран добавил, что если Франция введет свои войска, то за ней «полезут» поляки, однако их вторжение, по мнению бойца, не завершится успехом и будет «только хуже». Другой военный рассказал изданию, что французская сторона может направить в Курскую область самоходную артиллерийскую установку Caesar и другую технику, однако это не сможет повлиять на ход боевых действий.

8 марта военный эксперт Виталий Киселев заявил, что французские наемники приехали на территорию Красноармейска (украинское название Покровск. — прим. ред.) под видом волонтеров. По его словам, они прибывают группами по 5–7 человек, после сбора их перенаправляют в Днепропетровскую область.

Ранее в подполье сообщили, что иностранцы занимаются разделом имущества в Николаеве.