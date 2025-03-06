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В подполье сообщили, что иностранцы занимаются разделом имущества в Николаеве

РИА Новости: англичане и французы делят бизнес и крупные здания в Николаеве
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Jerome Delay/AP

Англичане и французы в Николаеве занимаются разделом бизнеса и крупных строений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

«Англичане и французы в гражданском, иногда по наводке местных иностранных наемников, отжимают бизнес и крупные здания, например, торговые центры у местных бизнесменов, перерегистрируют на себя», — говорится в сообщении.

По данным агентства, иностранцы забирают территории, говоря, что это компенсация за военную помощь. В подполье отметили, что согласно договоренностям англичане заберут предприятия, принадлежащие Главному управлению разведки (ГУР) и Силам специальных операций (ССО) Украины, а также бизнес, который «крышуют» эти структуры.

По данным собеседника агентства, среди таких помещений — гостиница Reikartz River в Николаеве. На данный момент она находится под силовиками, однако англичан видно там постоянно.

До этого украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что украинским военным придется вести разведку «на сосне с биноклем», если США лишат Вооруженные силы Украины (ВСУ) разведывательных данных.

Ранее беженка рассказала о присутствии немцев в военной форме в ДНР.

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