РИА Новости: англичане и французы делят бизнес и крупные здания в Николаеве

Англичане и французы в Николаеве занимаются разделом бизнеса и крупных строений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

«Англичане и французы в гражданском, иногда по наводке местных иностранных наемников, отжимают бизнес и крупные здания, например, торговые центры у местных бизнесменов, перерегистрируют на себя», — говорится в сообщении.

По данным агентства, иностранцы забирают территории, говоря, что это компенсация за военную помощь. В подполье отметили, что согласно договоренностям англичане заберут предприятия, принадлежащие Главному управлению разведки (ГУР) и Силам специальных операций (ССО) Украины, а также бизнес, который «крышуют» эти структуры.

По данным собеседника агентства, среди таких помещений — гостиница Reikartz River в Николаеве. На данный момент она находится под силовиками, однако англичан видно там постоянно.

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