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Подполье зафиксировало прибытие наемников из Франции под видом волонтеров

Военэксперт Киселев: французские наемники едут на Украину под видом волонтеров
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Евгений Биятов/РИА Новости

Французские наёмники приехали на территорию Красноармейска (украинское название Покровск — прим. ред.) под видом волонтёров. Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

«Они прибывают скрытно, через волонтерские группы. То есть это не открытый заезд наемников, а под видом привоза какой-то гуманитарной помощи. Такие данные поступают от подполья», — заявил он.

По словам Киселева, большое количество наемников расположилось в южной и юго-западной частях Красноармейска, недалеко от железнодорожных станций, где были созданы пункты временной дислокации. Он добавил, что французские бойцы прибывают группами по 5–7 человек, после сбора их перенаправляют в Днепропетровскую область.

Военный эксперт подчеркнул, что за работу на линии боевого соприкосновения бойцы получают высокое вознаграждение.

До этого стало известно, что командование ВСУ собирается перебросить под Часов Яр (ДНР) иностранных наемников. Киселев добавил, ссылаясь на подполье, что в район Красноармейска прибыло большое число врачей — около семи-восьми групп. По его словам, каждая группа состоит из 15 человек, врачи говорят на английском языке, располагаются в частном секторе.

Ранее в подполье сообщили, что иностранцы занимаются разделом имущества в Николаеве.

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