Раскрыт главный получатель американского оружия

FT: главными получателями оружия из США впервые за 20 лет стали страны Европы

Главным получателем оружия США впервые за 20 лет стала Европа, а не Ближний Восток. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

При этом крупнейшим покупателем оружия США среди всех стран стала Саудовская Аравия.

По данным FT, импорт американского оружия странами Европы вырос более чем в два раза в период с 2020 по 2024 годы по сравнению с пятью предыдущими годами на фоне вооруженного конфликта на Украине.

Отмечается также, что доля США в военном импорте европейских стран увеличилась с 52% в период между 2015 и 2019 годами до 64%.

4 марта США приостановили всю военную помощь Украине, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу. Это решение последовало после напряженной встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Во время этой встречи американский лидер выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны украинского президента за помощь Соединенных Штатов. Трамп заявил, что пауза продлится до тех пор, «пока украинские лидеры не продемонстрируют искреннюю приверженность миру».

Ранее в ЕК заявили, что Европа должна продолжать помогать Украине вести боевые действия.