Экс-полковник армии США Дэвис: Европа не выстоит в открытой конфронтации с РФ

Европа не обладает ресурсами для открытой конфронтации с Россией. Об этом заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис в своем выступлении на YouTube

По его словам, Москва значительно усилила военно-промышленный потенциал: промышленная мобилизация позволила нарастить производство военной техники, причем эти показатели продолжают расти. Российская армия пополняется как за счет добровольцев и контрактников, так и благодаря системной подготовке кадров. В то же время Украина, как отметил Дэвис, вынуждена проводить принудительную мобилизацию, задерживая людей на улицах, что отражает ее отчаянное положение.

Эксперт акцентировал, что в случае военного столкновения Россия сможет оперативно развернуть крупные и организованные силы. Для сравнения: европейские страны, включая Великобританию, не имеют полноценных дивизий и четкой армейской структуры, что ставит их в уязвимое положение. Кроме того, европейская экономика, по мнению Дэвиса, не адаптировалась к новым вызовам — производство военной техники остается на низком уровне и не конкурирует с российскими темпами.

Главным недостатком Европы аналитик назвал отсутствие боевого опыта. В России, напротив, военные на всех уровнях либо уже участвовали в конфликтах, либо проходят актуальную подготовку, что обеспечивает глубокое понимание тактики и стратегии ведения войны.

«Они знают не только теорию, но и практику эффективных боевых действий», — заключил Дэвис, подчеркнув, что сочетание промышленной мощи, кадрового ресурса и реального опыта делает Россию значительно более готовой к масштабному противостоянию.

Ранее в Германии заявили о планах России проверить на прочность единство Запада.