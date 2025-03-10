СМИ назвали число взятых под контроль ВС РФ населенных пунктов в Курской области

Российские военные взяли под контроль 32 населенных пункта в Курской области с 6 августа прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

По данным ведомства, только за 8 и 9 марта подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль семь населенных пунктов: Малая Локня, Черкасское Поречное, Косица, Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. В феврале контроль был восстановлен над пятью населенными пунктами: Погребки, Орловка, Никольский, Новая Сорочина и Свердликово.

По информации Минобороны России на 17 января, российские войска освободили 63,2% (801 кв. км) от общей территории Курской области, занятой Вооруженными силами Украины (1 268 кв. км). За две недели января подразделения группировки «Север» освободили четыре населенных пункта: Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. Также 31 января был освобожден населенный пункт Николаево-Дарьино.

В декабре 2024 года под контроль были возвращены три населенных пункта: Плехово, Дарьино и Новоивановка.

Наибольшее число населенных пунктов — 12 — было освобождено в сентябре 2024 года. Речь о населенных пунктах Успеновка, Борки, Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Ранее военкоры сообщили о попадании группировки ВСУ в котел между Суджей и Малой Локней.