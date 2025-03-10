Разведка Франции дала координаты рынка в Херсонской области для удара ВСУ

Целеуказание для ракетных ударов американских систем HIMARS по рынку в Херсонской области осуществлялось с использованием данных французской спутниковой разведки. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» («ВО»).

Согласно источнику, после ограничения доступа Вооруженных сил Украины (ВСУ) к американской спутниковой группировке Франция активизировала сотрудничество с Киевом, предоставляя данные своих разведывательных аппаратов. Это позволило продолжить применение ракет HIMARS и ATACMS, несмотря на сокращение поддержки со стороны США.

Канал уточняет, что Париж тестирует совместимость своих систем с американскими ракетными комплексами. Целью, как утверждается, является восстановление оперативных возможностей ВСУ в условиях меняющейся геополитической обстановки.

9 марта сообщалось, что ВСУ с помощью РСЗО HIMARS нанесли удар по рынку в селе Великие Копани в Херсонской области, в результате пострадало семь человек. Борчанинова отметила, что среди пострадавших на рынке в Великих Копанях оказались фельдшер и водитель скорой помощи.

Также об ударе ВСУ по рынку сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, при атаке ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS.

Ранее на Украине разрешили использовать сети при мобилизации.