На Украине территориальным центрам комплектования разрешили использовать электрошокеры и сети для задержания граждан. Об этом сообщил российский военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Теперь сотрудники центров могут применять шокеры и сети для физического ограничения перемещения граждан. Это решение позиционируется как мера повышения эффективности», — написал Рожин, сопроводив информацию ироничным комментарием о «мощных решениях для сложных задач».

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее российское подполье раскрыло число 18-летних украинцев, готовых воевать за ВСУ.