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В Раде сняли с повестки законопроект об ответственности за незаконную мобилизацию

Депутат Рады Бужанский: с повестки сняли проект о наказании за мобилизации силой
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РИА Новости

В Верховной раде Украины сняли с повестки дня законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги украинских военкоматов) за незаконную мобилизацию граждан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Максим Бужанский.

«Уважаемые украинцы, законопроект №12442, вводящий уголовную ответственность для военкомов за незаконную мобилизацию тех, кто имеет бронь и отсрочку, и для сотрудников медкомиссий за признание явно больных абсолютно здоровыми, снят с повестки дня следующей пленарной недели Верховной рады», — написал парламентарий.

По его словам, документ сняли по требованию фракции «Голос».

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию до 9 мая 2025 года.

Ранее на Украине разрешили использовать сети при мобилизации.

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