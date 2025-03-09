В украинских Сумах слышны взрывы

В Сумах на северо-востоке Украины во время воздушной тревоги произошли взрывы

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщает «24 канал».

Как уточняется, сейчас в Сумской области действует воздушная тревога.

9 марта украинские СМИ написали о взрывах в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Херсоне. Вскоре после этого глава подчиненной Киеву администрации Запорожской области Иван Федоров заявил в соцсетях, что в регионе получил повреждения объект газовой инфраструктуры. Другие подробности происшествия он не привел.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве боеприпас взорвался в руках ведущей «Армии FM» во время эфира.