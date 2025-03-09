ВСУ начали экстренно покидать Черкасское Поречное в Курской области

Кадры бегства Вооруженных сил Украины из населенного пункта Черкасское Поречное, находящегося в Курской области, попали на видео. Видео публикует РИА Новости.

«Наши бойцы действуют бесстрашно, смело и решительно, продвигаясь вперед», — заявил агентству военнослужащий 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии российской группировки войск «Север», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что активные боевые действия продолжаются прямо в Черкасском Поречном, в районе Крестовоздвиженской церкви. Военнослужащие ВСУ оставляют свои позиции в этом районе.

До этого сообщалось, что в Судже попали в мешок 1,5 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В публикации говорится, что на данный момент бои идут на Пионерской улице в районе Суджанского маслодельного комбината, а также в Мирном и Бондаревке. Авторы канала отметили, что за сутки ВС РФ освободили Мартыновку, Михайловку, Черкасское Поречное и вышли к Казачьей Локне. Малая же Локня освобождена на 70%.

Ранее FPV-дрон запечатлел разрушения в Судже.