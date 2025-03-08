Новые власти Сирии требуют от алавитов сдаться

Временный президент Сирии Ахмед Аш-Шараа потребовал от повстанцев-алавитов в Латакии сдаться. Об этом он пишет в социальных сетях, которые цитирует ТАСС.

«Остаткам прежнего режима необходимо проявить инициативу и сложить оружие», — заявил Аш-Шараа.

Временный президент Сирии добавил, что новые власти страны будут продолжать преследование «остатков павшего режима».

На фоне этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона встревожена резким обострением ситуации в Сирии и призывает сирийских лидеров сделать все для прекращения кровопролития.

Накануне в нескольких районах сирийской провинции Латакия начались стычки между силами безопасности и вооруженными формированиями, поддерживающими бывшего президента Башара Асада. Они состоят в основном из населения алавитских населенных пунктов, которые подвергались насилию со стороны службы безопасности и подразделений новых властей Сирии.

Ранее глава Минобороны Израиля назвал лидера Сирии террористом.