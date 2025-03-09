В Китае анонсировали совместные военные учения с Россией и Ираном

Китай, Россия и Иран в первой половине марта проведут совместные военно-морские учения в акватории возле иранского порта Чабахар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское оборонное ведомство.

«Военно-морские силы Китая, России и Ирана в первой половине марта проведут совместные учения», — говорится в сообщении.

До этого издание Expressen со ссылкой на источники писало, что власти Соединенных Штатов сообщили союзникам о том, что прекращают участие в планировании будущих военных учений НАТО в Европе.

По данным издания, это не касается тех учений, которые были запланированы на 2025 год. Автор статьи подчеркнул, что США хотят сократить военные расходы в Европе и направить их на другие цели, отдавая приоритет вопросу взаимодействия с Китаем.

Газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников писала, что массовые увольнения в разведывательных ведомствах Соединенных Штатов затруднят сбор данных о Китае, России, Иране, а также о потенциальных угрозах со стороны террористов. Один из бывший высокопоставленных сотрудников разведки заявил, что данное решение является «выстрелом в голову, а не ногу».

Ранее польский генерал заявил о готовности к войне с Россией.