ВСУ атаковали три района в Ростовской области

Слюсарь: в Ростовской области силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на три района

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах. По оперативным данным, пострадавших нет», — заявил он.

До этого в Ростовской области ввели угрозу атаки беспилотников. По словам губернатора, в селе Ряженое Матвеево-Курганского района в результате падения обломков БПЛА возник пожар в частном доме. Он отметил, что пожарные оперативно локализовали возгорание. Никто не пострадал. Власти приняли решение отселить семью, жившую в загоревшемся доме, а также жителей нескольких соседних домов.

В ночь на 8 марта в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.