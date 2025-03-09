Военный аналитик сообщил об успехах ВС России в Харьковской области

Марочко: ВС России после рывка у Загрызова закрепились на новых позициях

Подразделения Вооруженных сил России после прорыва линии обороны украинской армии у Загрызова в Харьковской области закрепились на новых позициях. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«После рывка в районе населенного пункта Загрызово сейчас мы укрепляем свои позиции <...> Наши войска серьезно уже закрепились», — отметил он.

Марочко подчеркнул, что российские военнослужащие ведут подготовительные мероприятия для дальнейшего продвижения.

4 марта военный эксперт сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил России прорвали оборону ВСУ у населенного пункта Загрызово в Харьковской области. В результате российские войска продвинулись почти на километр вдоль Оскольского водохранилища.

До этого Марочко рассказал, что командование украинской армии направило подкрепление под Купянск Харьковской области для замедления наступления российской армии на этом участке фронта. По его словам, бойцы ВС РФ на данный момент «заняты перемалыванием сил и средств противника», ослаблением его позиций, а также ведением регулярного артиллерийского огня.

Ранее боец ВС РФ заявил, что ВСУ бегут при встрече с российскими штурмовиками.