В Харькове военкомы пересели в микроавтобус с надписью «Мясокомбинат»

В Харькове на северо-востоке Украины сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата) ездят на микроавтобусе с надписью «Мясокомбинат». Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Голос за кадром в опубликованном видео с транспортным средством утверждает, что из него на светофоре выпрыгнул и пытался сбежать мужчина, но его догнали и опять «запаковали». В ролике этого момента нет.

В ноябре 2024 года СМИ сообщили, что большинство мужчин в Харькове отказываются выходить на работу из-за облав, которые на предприятиях устраивают сотрудники ТЦК. Владелец местной станции техобслуживания рассказал, что его коллеги, которые ремонтируют рулевые рейки, остались дома из-за «риска не доехать до работы», а к поставщикам масел он смог попасть только с черного входа, так как все было закрыто.

С прошлого октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее в сеть попала секретная информация о деятельности украинских ТЦК.