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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины
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Антон Вергун/РИА Новости

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

По данным портала, воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, а также в Харьковской и Николаевской областях. Отмечается, что в течение дня тревога уже звучала в указанных регионах.

Согласно данным онлайн-карты, тревога в Сумской и Полтавской областях на момент публикации материала звучала более часа.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. Такие действия были организованы вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что все атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, а также военного управления и связи.

Всего, по данным Минобороны РФ, ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году.

Ранее Зеленский умолчал о наступлении российской армии в Курской области.

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